Dünya'dan hiç ayrılmadan Mars'ta su aramak mümkün olabilir

26 Aralık 2022 Pazartesi, 07:25

Son yılların en çok konuşulan uzay görevleri arasında Mars görevleri başı çekiyor. İnsanlığın ileride ilk kolonileşeceği gezegen olması beklenen Mars’ta, bu hedefi gerçekleştirmek için su arama çalışmaları devam ediyor. Gezegenbilimci Tyler M. Meng ve yardımcıları tarafından yapılan bir araştırma, bu hedefe daha kolay ulaşmayı sağlayabilir.

DÜNYA MARS'TA SU BULMAYI SAĞLAYABİLİR

Webtekno'nun haberine göre Mars’ta bulunan suyun, gezegenin kutup bölgelerinde yoğunlaşmış olan buzullardan elde edilebileceği fikri uzun zamandır tartışılıyor. Ne var ki bu buzullar, bizim kutup fotoğraflarında gördüğümüz gibi bembeyaz, sadece su içeren buzullar değil. Kaya buzulu olarak da adlandırılan ve içinde bolca kum, toprak ve taş bulunduran cinsten buzullar.

Kaya buzulları genellikle dağların yamaçlarında, dağlardan gelen tortuyla eriyip tekrar donan buzulların birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Kızıl gezegende de buzulların ortaya çıkışında benzer bir süreç yaşanmış olabileceğini düşünen Meng ve ekibi, Dünya’daki örnekleri daha iyi anlayarak Mars’ta su bulma şansını arttırabileceklerini düşünüyor.

Bu amaçla Colorado, Alaska ve Wyoming’den kaya buzulu örnekleri üzerinde çalışan ekip, radar ekipmanları kullanarak bu yapıların detaylı bir üç boyutlu haritasını çıkarmayı başardı. Meng, bu çalışma sırasında kaya buzullarının geometrisi hakkında bugüne kadarki en doğru tahminlemeleri yaptıklarını belirtirken, bu çalışmanın ileride Mars kolonilerine su rezervleri sağlamak için de kullanılabileceğini umduğunu söylüyor.

Meng, “Amacımız Dünya’daki bu kaya buzullarını, Mars’taki işlemler için analog olarak kullanmak” diyor. Buradaki analog, sürekli olarak değişen verilerin akışını ifade ediyor. Ekibin temel amacı ise Dünya’da yapacakları ölçümlerle Mars’ta kalıntıların arasında suya nasıl erişebilecekleri hakkında simülasyonlar yapabilmek.

Ekibin bir sonraki amacı, bu defa dronelar da kullanarak daha da detaylı gözlemler yapmak ve daha keskin tahmin metotları geliştirmek. Araştırma, Journal of Glaciology’de yayımlandı.