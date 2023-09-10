NASA, Mars'ta yaşamı yok etmiş olabilir!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 16:32

Güncelleme: 10.09.2023 - 16:33

NASA'nın 1976 yılında gerçekleştirdiği Viking 1 ve Viking 2 misyonları, Mars'ta yaşam olup olmadığını incelemek için büyük bir adımdı. Ancak Berlin Teknik Üniversitesi'nden astrobiyolog Dirk Schulze-Makuch'un ortaya attığı yeni bir iddia, bu tarihi görevlerin Mars'taki mikrobiyal yaşamı yanlışlıkla yok edebileceğini öne sürüyor.

VİKİNG GÖREVLERİNDE YAŞAM ARANIYORDU

Viking 1 ve Viking 2 araçları, Mars yüzeyine iniş yaparak dört farklı deney gerçekleştirdi: gaz kromatograf kütle spektrometresi (GCMS), etiketli salım deneyi, pirolitik salım deneyi ve gaz değişimi deneyi. Bu deneyler, Mars'ın yüzeyindeki toprak örneklerini inceleyerek potansiyel yaşam belirtilerini araştırdı.

YAPILAN DENEY MARS'TA YAŞAMI YOK ETMİŞ OLABİLİR

Schulze-Makuch'un iddiası, Viking iniş araçlarının Mars örneklerini suya aşırı doyurmuş olabileceği yönünde. Dünya'da su yaşam için hayati öneme sahiptir, ancak Mars gibi koşulların farklı olduğu bir gezegende fazla su, mikroplar için zararlı olabilir. Örneğin, Şili'deki Atacama Çölü gibi kurak koşullarda yaşayan mikroplar, atmosferik nemi minimum düzeyde emen kayalarda gelişir. Mars'ta da benzer kayaların bulunduğu biliniyor ve bu, Viking araçlarının Mars'taki potansiyel mikropları suyla boğarak yok etmiş olabileceği fikrini ortaya çıkarıyor.

BİLİM DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Interestingengineering'in haberinde yer alan bilgilere göre bu iddia bilim camiasında bölünmelere yol açtı. Viking görevlerinin sonuçlarını destekleyenler, aşırı suyun Mars mikroplarını öldürmüş olabileceğini ve bu nedenle Viking'in sonuçlarının tutarsızlığını açıklayabileceğini savunuyor. Diğer uzmanlar ise NASA'ın sonraki görevlerinin alternatif açıklamalar sunduğunu ve Viking görevlerinin Mars'ta yaşamı yok etmediğini öne sürüyor.