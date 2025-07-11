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NASA'nın 2 bin 145 çalışanı işten ayrılabilir

NASA'nın 2 bin 145 çalışanı işten ayrılabilir

11.07.2025 05:49:00
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NASA'nın 2 bin 145 çalışanı işten ayrılabilir

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin federal işgücünü azaltmaya yönelik çalışmaları kapsamında, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) 2 bin 145 üst düzey çalışanının işten ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Politico dergisinin elde ettiği belgelere göre, NASA'da çalışan 2 binden fazla üst düzey personel görevden ayrılacak. Belgelerde, işten ayrılmaya hazırlanan 2 bin 145 personelin büyük bölümünün, Trump yönetimi tarafından teklif edilen erken emeklilik, kıdem tazminatıyla gönüllü ayrılma veya ertelenmiş istifa planı kapsamında görevi bırakacağı öne sürüldü.

İşten ayrılanların büyük çoğunluğunun, NASA'nın bilimsel çalışmalarının yürütüldüğü alanlarında görev yaptığı ifade edildi.

Ayrıca işten ayrılmalar sonucunda kurumdaki personel sayısında oluşacak azalma nedeniyle Mars ve Ay için yürütülen çalışmaların olumsuz etkilenebileceği öngörülüyor.

Trump, milyarder iş insanı Elon Musk'ın arkadaşı milyarder iş insanı Jared Isaacman'in NASA Direktörlüğü adaylığını geri çekmiş, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'i NASA "Geçici Direktörü" olarak atamıştı.

Başkan Donald Trump, göreve geldikten sonra Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucu ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

İlgili Konular: #NASA #uzay #NASA çalışmaları

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