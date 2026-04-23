NASA, Roman Uzay Teleskobu'nu fırlatmayı planladığı tarihi açıkladı

NASA'nın Hubble'dan sonra büyük teleskoplarından biri olan Roman Uzay Teleskobu, daha geniş görüş alanı sunuyor. Çok daha gelişmiş teknolojilerle donatılan teleskobun en erken eylül ayında fırlatılması planlanıyor. Bu tarihin en geç olarak 2027 yılının mayısı olabileceği söyleniyor.

Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun adı NASA'nın ilk baş astronomu ve Hubble'ın da annesi olarak anılan Nancy Grace Roman'a ithafen verildi. 2016 yılında tanıtılan uzay teleskobu, Hubble'a göre gökyüzünü 100 kat daha geniş görüntüleyebiliyor.

Roman Uzay Teleskobu, geniş görüş alanını net kızılötesi görüşle birleştirerek gökyüzünün derin ve engin bölgelerini daha iyi gözlemleyebilecek. Teleskop, karanlık enerji, karanlık madde ve ötegezegenler göz önünde bulundurularak tasarlanmış olsa da gözlem yeteneği sayesinde gökbilimcilere her türlü kozmik konuyu keşfetmek için farklı fırsatlar sunabilecek.

Dünya'dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki gözlem noktasına yerleşecek uzay teleskobu, 300,8 megapiksellik kamera ve yüksek kontrastlı koronagraf ile görev yapacak.

5 yıl ana görevinin sonunda 20 bin terabaytlık veri arşivinin oluşturulması bekleniyor.

Bilim insanlarının bu arşivi kullanarak 100 bin ötegezegen, yüz milyonlarca galaksi, milyarlarca yıldız ve nadir nesne ve olayları tanımlayabilecek ve inceleyebilecekler.