Çin'in uzay girişimleri NASA'yı panikletti: 'Uzak durun, biz buradayız' diyebilirler
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı (NASA) Bill Nelson, Çin'in uzay faaliyetlerinin giderek endişe verici olduğunu belirterek, "son on yılda muazzam bir başarı ve ilerleme" kaydettiğini söyledi.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı (NASA) Bill Nelson, Çin'in, Ay'ı "kendi toprağı" olarak ilan etmesinden ve ABD'nin Ay'a "tekrar iniş yapmasını engellemesinden" endişe ettiğini açıkladı.
Bill Nelson, "uzay yarışı içinde" olduklarını belirterek, "Onların (Çin'in) bilimsel araştırma kisvesi altında Ay'a ulaşmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Onların 'Uzak durun, biz buradayız, burası bizim bölgemiz' demeleri de ihtimal dışı değil" dedi.
Nelson, kendisinin ve diğerlerinin, Çin'in Ay keşfi planlarından giderek daha fazla endişe duyduğunu ifade ederek, Çin'in uzaydaki varlığının son birkaç yılda büyük ölçüde arttığını ve 2019'da Chang'e 4 uzay aracıyla Ay'ın karanlık yüzünü keşfeden ilk ülke olduğunu hatırlattı.
Çin'in, Ay'ın yüzeyindeki kaynak zengini bölgelerde pazarı ele geçirmeyi planladığını ileri süren Nelson, Çin'in böylece ABD ve diğer ülkelerin Ay'da üs kurmasını ve başka faaliyetler yürütmesini engellemeye çalışabileceğini öne sürdü.
Nelson, "Eğer dediklerimden şüphe duyuyorsanız, Çin'in Spratly Adaları'nda yaptıklarına bakın... Çin, uzayda son on yılda muazzam bir başarı ve ilerleme kaydetti. Ay'a iniş için verdikleri tarihin giderek yaklaştığı da bir gerçek" ifadelerini kullandı.
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