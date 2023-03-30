NASA ve Boeing ilk mürettebatlı uçuş testini gerçekleştirecek

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:30

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 10:48

NASA yaptığı basın açıklamasında, uçuş testi için Starliner uzay aracının ABD'nin güneydoğusundaki Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Birleşik Fırlatma İttifakı'nın Atlas V adlı roketiyle fırlatılacağını duyurdu.

STARLINER UZAY ARACI MÜRETTABATSIZ İKİ UÇUŞ YAPTI

NASA'nın açıklamasına göre test uçuşu iki NASA astronot test pilotu Butch Wilmore ve Suni Williams tarafından gerçekleştirilecek ve Starliner sisteminin yeteneklerini baştan sona ortaya koyacak.

Astronotlarla yapılacak başarılı bir test uçuşunun ardından NASA, Starliner uzay aracı ve sistemlerinin uzay istasyonuna düzenli mürettebat rotasyon uçuşları için sertifikalandırılmasına yönelik son süreci başlatacak. Starliner uzay aracı şimdiye kadar mürettebatsız iki uçuş gerçekleştirdi.