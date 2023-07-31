NASA su buharı keşfetti: Dünya'ya benzer gezegen olabilir
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, kayalık gezegenlerin oluştuğu bir bölgede su buharı keşfetti. Bu keşif, Dünya'ya benzer gezegenlerin varlığını destekleyen en güçlü kanıtlardan biridir.
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, kayalık gezegenlerin oluştuğu bir bölgede su buharı keşfetti. Bu keşif, Dünya'ya benzer gezegenlerin varlığını destekleyen en güçlü kanıtlardan biridir.
Webb Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 400 ışık yılı uzaklıkta bulunan PDS 70 yıldızının çevresindeki bir diskte su buharı tespit etti. Bu disk, gaz ve tozdan oluşan ve gezegenlerin oluştuğu bir bölgedir.
Webb Teleskobu, diskteki su buharını, yıldızın ışığı tarafından engellendiğinde oluşan ısı değişikliklerini gözlemleyerek tespit etti. Bu keşif, diskte gezegen oluşumunun hala devam ettiğini ve bu gezegenlerin muhtemelen su ile kaplı olduğunu gösteriyor.
Webb Teleskobu'nun bu keşfi, Dünya'ya benzer gezegenlerin varlığını araştırmak için yeni bir yol açıyor. Webb Teleskobu, önümüzdeki yıllarda daha fazla kayalık gezegen keşfedebilir ve bu gezegenlerin atmosferlerini inceleyerek Dünya'ya benzer olup olmadıklarını belirleyebilir.
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