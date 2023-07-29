NASA yeni misyonu için tarih açıkladı
NASA ve ticari kargo sağlayıcısı Northrop Grumman, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek 19. ikmal misyonunu 1 Ağustos'ta fırlatmayı planlıyor.
Fırlatma, ABD'nin doğusundaki Virginia eyaletinde yer alan NASA'nın Wallops Uçuş Tesisi'nden yerel saatle 20.31'de gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 3,7 ton ikmal malzemesi taşıyan Northrop Grumman'ın Cygnus kargo uzay aracının, 4 Ağustos Cuma günü uzay istasyonuna ulaşması bekleniyor.
NASA'nın verdiği bilgilere göre Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen bilimsel araştırmalar arasında yangını bastırma, gen tedavisi, atmosferik izleme ve diğer deneyler yer alıyor. İstasyona çocukların çizdiği resimler de gönderiliyor.
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