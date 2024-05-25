Piramitlerin gizemi çözüldü! Gerçekten uzaylılar mı inşa etti?
Nil Nehri'nin eski bir kolunda çığır açan bir keşif, Mısır'daki piramitlerin yüzyıllar önce nasıl inşa edildiğine dair gizemi çözmüş olabilir...
Dünya tarihçilerinin en önemli gündemlerinden biri olan ve devasa yapılarıyla binlerce yıl önce nasıl inşa edildiklerinin cevabı aranan piramitler, her zaman merak edildi. Peki, gerçekten de piramitleri uzaylılar mı inşa etti?
YENİ KEŞİF PİRAMİTLERİN ŞİFRESİNİ ÇÖZECEK
Bir zamanlar Gize'den geçen ve artık kurumuş olan su yolu, piramitlerin inşasında kullanılan malzemeleri taşımak için kullanılmış olabilir. Su yoluna yakınlık aynı zamanda Kahire'nin o bölgesinde neden böyle bir piramit kümesinin bulunduğunu da açıklayabilir, zira büyük miktardaki su devasa yapılar için ihtiyaç duyulan çeşitli yapı taşlarını desteklemiş olabilir.
KURUMUŞ NEHŞR 38 FARKLI PİRAMİT BÖLGESİNDEN GEÇİYOR
Artık kullanılmayan su yoluna Ahramat Şubesi adı verildi ve Giza'dan Faiyum'a kadar uzanıyordu ve şaşırtıcı bir şekilde 38 farklı piramit bölgesinden geçiyordu. Ancak nehrin yaklaşık 4.700 yıl önceki Eski ve Orta Krallıklar döneminde aktif olup olmadığı doğrulanmadan, piramitlerin inşasında suyun kullanılıp kullanılmadığı tam olarak belirlenemiyor.
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