NASA dört astronotu bir yıllığına Mars simülasyonuna kapattı

4 gönüllü, astronotların dünyadan soyutlanmaya ve diğer psikolojik stres faktörlerine karşı dayanıklılığını test etmeyi amaçlayan bir yıl sürecek NASA deneyi kapsamında simüle edilmiş bir Mars habitatına girdi.

Independent'ın haberine göre, CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog/Mürettebat Sağlığı ve Performansı İnceleme Analoğu) görevi kapsamında katılımcılar Teksas eyaletinin Houston kentinde, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde 158 metrekarelik bir habitatta yaşayıp çalışacak.

Katılımcılar, simüle edilmiş uzay yürüyüşlerine, bilimsel deneylere ve habitat bakımına katılacak ve aynı zamanda yiyecek için mahsul yetiştirmeye çalışacak.

CHAPEA's 4 person crew just entered their home for the next year. They're simulating a Mars mission to help assess health and performance in relation to Mars resource limitations in isolation and confinement. The door is officially closed and the mission has begun. Go Crew 1! pic.twitter.com/KKWKQ1opwg