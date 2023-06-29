NASA dört astronotu bir yıllığına Mars simülasyonuna kapattı

Yayınlanma: 29.06.2023 - 10:37

Güncelleme: 29.06.2023 - 10:37

4 gönüllü, astronotların dünyadan soyutlanmaya ve diğer psikolojik stres faktörlerine karşı dayanıklılığını test etmeyi amaçlayan bir yıl sürecek NASA deneyi kapsamında simüle edilmiş bir Mars habitatına girdi.

Independent'ın haberine göre, CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog/Mürettebat Sağlığı ve Performansı İnceleme Analoğu) görevi kapsamında katılımcılar Teksas eyaletinin Houston kentinde, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde 158 metrekarelik bir habitatta yaşayıp çalışacak.

Katılımcılar, simüle edilmiş uzay yürüyüşlerine, bilimsel deneylere ve habitat bakımına katılacak ve aynı zamanda yiyecek için mahsul yetiştirmeye çalışacak.

CHAPEA's 4 person crew just entered their home for the next year. They're simulating a Mars mission to help assess health and performance in relation to Mars resource limitations in isolation and confinement. The door is officially closed and the mission has begun. Go Crew 1! pic.twitter.com/KKWKQ1opwg — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) June 25, 2023

CHAPEA'nın baş araştırmacısı Grace Douglas, "Simülasyon, Mars'a yapılacak uzun süreli görevlerin mürettebat sağlığı ve performansı üzerindeki muhtemel etkileri hakkında bize daha fazla fikir vermek için bilişsel ve fiziksel performans verileri toplamamıza olanak tanıyacak" dedi.

CHAPEA görevinin 4 üyesi araştırma bilimci Kelly Haston, yapı mühendisi Ross Brockwell, acil tıp doktoru Nathan Jones ve mikrobiyolog Anca Selariu'dan oluşuyor.