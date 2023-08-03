NASA: Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos, gezegene çarpabilir

Yayınlanma: 03.08.2023 - 12:52

Güncelleme: 03.08.2023 - 13:04

NASA'nın Perseverance Rover keşif aracının, Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos'u gözlemlediği, Phobos'un kızıl gezegene çarpacağı bildirildi.

Ancak, Phobos'un gezegene çarpmadan önce hızlı bir şekilde Mars'a daha da yaklaşacağı kaydedildi.

NASA'dan Phobos'a ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Phobos her yüz yılda bir 1,8 metre hızla Mars'a yaklaşıyor; bu hızla 50 milyon yıl içinde ya Mars'a çarpacak ya da bir halka şeklinde parçalanacak. Ay, Mars yüzeyine giderek yaklaşıyor ve on milyonlarca yıl içinde gezegene çarpacak. Ancak son yirmi yıldır Mars yüzeyinden yapılan tutulma gözlemleri, bilim insanlarının Phobos'un yavaş ölüm sarmalını daha iyi anlamalarını da sağladı."

NASA'nın, Mars'ta "çeşitli organik maddeler" keşfetmesinin ardından, şu anda gezegenin pek çok bilimsel ilginin konusu olduğu biliniyor.