NASA'nın Ay görevi için takvimde 3'üncü değişiklik: Artemis görevi yine ertelendi

13 Eylül 2022 Salı, 16:35

NASA'nın yaklaşık 10 yıldan beri üzerinde çalıştığı ve Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis görevi bir kez daha ertelendi. Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşımak üzere ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanması beklenen Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin fırlatmasının en erken 27 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

NASA'nın muhtemel bir teknik aksaklık karşısında alternatif fırlatma tarihi olarak ise 2 Ekim'i gözden geçirdiği kaydedildi.

ERTELENMİŞTİ

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Orion Uzay Aracı'nı Ay yörüngesine taşıyacak Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin fırlatması geçtiğimiz ay teknik arıza şüphesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Yeni fırlatma tarihinin 23 Eylül olabileceği kamuoyuna yansırken, motorlardan birinde nedeni belirlenemeyen bir sıcaklık sorununun tespit edildiği açıklanmıştı. Artemis I görevi çerçevesinde 98 metre uzunluk ve 3.99 tonluk itiş gücündeki SLS roketi tarafından Ay'a gönderilmesi planlanan Orion Uzay Aracı'nın 42 gün sürecek görevi süresince gelecekte planlanan insanlı uçuşlar hakkında bilimsel veriler toplaması bekleniyordu.

NİHAİ HEDEF AY

Nihai hedefi 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmek olan Artemis Ay Programı'nın ilk görevi Artemis I'in başarıya ulaşması halinde 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatlı bir ay uçuşu denemesi gerçekleştirilmesi bekleniyor. 2025 yılında ise Artemis III görevi çerçevesinde 1970'lerden bu yana ilk kez Ay'a insan indirilmesi hedefleniyor.



