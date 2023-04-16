NASA'nın Lucy misyonu ilk görüntülerini yakaladı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 08:35

Güncelleme: 16.04.2023 - 08:35

NASA yaptığı açıklamada, 25-27 Mart tarihleri arasında Lucy'nin, dört Jüpiter Truva asteroitlerinin ilk görüntülerini yakalamak için en yüksek çözünürlüklü görüntüleyicisi L'LORRI'yi kullandığını söyledi.

NASA, bu görüntülerin Truva asteroitlerinin ışığı Dünya'dan gözlemlenebilenden daha yüksek açılarda nasıl yansıttığını ölçmek için tasarlanmış bir dizi planlı gözlemin ilki olduğunu söyledi. Lucy, 2027 ve 2028'de Jüpiter'e güneş etrafındaki yörüngesinde eşlik eden küçük asteroit kümelerinin arasından geçerken bu asteroitlerin de yanından uçacak.

NASA'nın 16 Ekim 2021'de fırlattığı Lucy misyonu, Jüpiter ile birlikte yörüngede dönen ilkel asteroit popülasyonu olan Truva asteroidlerini keşfetmek üzere gönderilen ilk uzay aracıdır.