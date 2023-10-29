Teknik direktör yaralandı: Marsilya - Lyon maçı ertelendi!
Marsilya- Lyon maçı öncesi konuk takımın otobüsü, taşlı saldırıların hedefi oldu. Olimpik Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo saldırıda yaralandı. Olayların ardından maç iptal edildi.
Fransa Ligue 1'de oynanacak Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçı öncesi konuk takımın otobüsü, taşlı saldırıların hedefi oldu.
Fransız basınında yer alan haberlere göre deplasmanda Olimpik Marsilya ile yapacağı maç için stada hareket eden Olimpik Lyon takımının otobüsü bazı taraftarların saldırısına uğradı.
Saldırıda otobüsün camları kırılırken, Olimpik Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
MAÇ İPTAL EDİLDİ
Ligue 1 yönetimi yaşanan taşkınlıklar sonrası maçı iptal ettiğini açıkladı.
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