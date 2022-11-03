NASA'nın Ay görevi yaşanan sorunların ardından düzene girdi

03 Kasım 2022 Perşembe, 10:21

CAPSTONE görevi, NASA astronotlarının 2025'te Ay yüzeyine inmelerini sağlayabilecek Ay etrafındaki yeni bir yörüngeye öncülük etme yolunda nihayet ilerliyor olabilir

NASA'dan gelen güncellemeye göre mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı, kasım ortasına kadar Ay'ın yörüngesine girme yolunda ilerlemesi için kritik önemdeki yörünge düzeltme manevrasını 27 Ekim'de tamamladı.

SORUNLAR GİDERİLDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre CAPSTONE, 8 Eylül'de bir başka yörünge düzeltme manevrasından sonra meydana gelen arızanın ardından bir ay boyunca güvenli modda uzayda yuvarlanmıştı. NASA pazartesi günü yayımladığı bir güncellemede "Ekip en olası nedeni uzay aracının 8 iticisinden birindeki vanayla ilgili bir sorun olarak belirledi" dedi.

Görev ekibi, etkilenen vana üzerinde çalışmak için yeni manevralar tasarlayacak.

CAPSTONE'un, uzay aracını Ay etrafında deneysel bir yörüngeye oturtabilmesi için iki manevra daha yapması gerekecek.

Açılımı Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (Otonom Konumlandırma Sistemi Teknolojisi İşlemleri ve Navigasyon Deneyi) olan CAPSTONE, NASA adına Colorado merkezli Advance Space şirketine ait ve onun tarafından işletiliyor. Uydunun görevi, neredeyse düz kenarlı uzun bir ovalin izini süren ve Ay'ın merkezde değil, ovalin köşelerinden birine sıkıştığı, alışılmadık "neredeyse doğrusal hale yörüngesini" keşfetmek.

Bu eşsiz yörünge CAPSTONE'un, Ay'ın Güney Kutbu üzerinde nispeten alçaktan ve Kuzey Kutbu üzerinde yüksekten uçmasına olanak tanıyor ki bu da NASA'nın Artemis Ay programının bir parçası olarak inşa edilecek Ay Geçidi isimli Ay uzay istasyonu için kullanmayı planladığı yörüngenin aynısı. NASA astronotları Ay Geçidi'ni, Ay yüzeyine ve kendilerini Dünya'dan Ay'a taşıyan Orion uzay aracına gidip gelmek için bir ara istasyon olarak kullanacaklar.

TEMMUZ AYINDA İRTİBAT KESİLMİŞ SONRA TEKRAR KURULMUŞTU

28 Haziran'da Yeni Zelanda'dan fırlatılan CAPSTONE'la irtibat 4 Temmuz'da, kendisini Ay'ın rotasına koyan roketin üst kısmından ayrıldıktan kısa bir süre sonra kaybedilmişti.

Yer operatörleri, uzay aracına yanlışlıkla telsizini kapatmasını söyleyen bir komut gönderdiklerini tespit ettikten sonra 6 Temmuz'da yeniden irtibat kurmuştu. CAPSTONE'un yazılımındaki bir hata radyonun kendini yeniden başlatmasını engellemişti.

CAPSTONE daha sonra, Ay'ın yörüngesinin ötesine uçarak Güneş'in yerçekiminin onu Ay'la buluşmak üzere geri çekmesine yol açmasından önce Dünya'dan yaklaşık 1 milyon 550 bin kilometre uzaklığa ulaştığı uzun balistik Ay transfer uçuşu yolunda ilerlemişti.

CAPSTONE görevin geri kalanında sorunsuz devam ederse 13 Kasım'da Ay yörüngesine ulaşacak.