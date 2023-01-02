Neandertallerin gördüğü bir uzay cismini, 2023'te göreceğiz

02 Ocak 2023 Pazartesi, 09:24

2 Mart 2022'de Zwicky Transient Facility’deki gökbilimciler, geniş alanlı bir araştırma kamerası kullanarak bir kuyruklu yıldız keşfettiler.

Kuyruklu yıldızın Güneş'in yörüngesini her 50.000 yılda bir tamamladığı tahmin ediliyor, bu da kuyruklu yıldızı son gördüğümüzde, insanların Asya ve Avrupa'da yayılmaya başladığı Üst Paleolitik dönemde olduğu anlamına geliyor.

2023 YILININ ŞUBAT AYINDA ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLECEK

CHIP'te yer alan habere göre, “C/2022 E3 (ZTF)” olarak adlandırılan kuyruklu yıldız şu anda teleskop olmadan görülemeyecek kadar sönük. Ancak tahminlere göre, 2023 yılının ocak ayı sonu ve şubat ayı başında bir süreliğine çıplak gözle görülmesi mümkün olacak.

Kuyruk saçılması gözlemlenmeden önce asteroit olduğuna inanılan kuyruklu yıldız, 1,2 metre yükseklikteki bir teleskopla keşfedildi. Dünya'yı yaklaşık 44 milyon kilometre uzaklıktan güvenle geçmesi bekleniyor.