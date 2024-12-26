2025 asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar: Bütçenizi aşmadan yüksek performans!
Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar hangileri? 2025 yılında 22.104 TL bütçeyle sahip olabileceğiniz, fiyat-performans oranıyla öne çıkan modeller ve özellikleri burada!
Akıllı telefon fiyatlarındaki artış, kullanıcıları uygun fiyatlı ve fiyat-performans açısından güçlü cihazlara yönlendirdi. 2025 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından, 22.104 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar gündemde. İşte bütçenizi aşmadan kaliteli bir deneyim sunan modeller ve özellikleri!
1. HONOR 200
Yüksek performans ve şık tasarımıyla dikkat çeken HONOR 200, asgari ücretle alınabilecek telefonlar arasında öne çıkıyor.
Özellikler:
Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, HDR desteği
İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3
RAM ve Depolama: 12GB RAM, 512GB depolama
Kamera: 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açı, 12MP telefoto
Fiyat: Yüksek performansı ve tasarımıyla fiyat-performans lideri.
2. NOTHİNG PHONE (2A)
Estetik LED ışıklı tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken Nothing Phone (2a), işlevselliğiyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor.
Özellikler:
Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık
İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Pro
Kamera: 50MP çift lens, 4K video desteği
Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj
Fiyat: Modern tasarım ve yüksek performans bir arada.
3. POCO X6 Pro
Oyun ve çoklu görev için ideal bir fiyat-performans telefonu arıyorsanız, POCO X6 Pro tam size göre.
Özellikler:
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1800 nit parlaklık
İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
Kamera: 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı
Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj
Fiyat: Oyun ve yoğun kullanım için ideal bir seçenek.
4. SAMSUNG GALAXY A55 5G
Samsung’un güvenilir orta segment modellerinden biri olan Galaxy A55 5G, şık tasarımı ve uzun süreli yazılım desteğiyle öne çıkıyor.
Özellikler:
Ekran: 6.6 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı
İşlemci: Exynos 1480
Kamera: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı
Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
Fiyat: Uygun fiyatlı Samsung kalitesi.
5. REALME 12 PRO+
Premium tasarımı ve güçlü kamera özellikleriyle realme 12 Pro+, fiyatına göre etkileyici bir deneyim sunuyor.
Özellikler:
Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı
İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
Kamera: 50MP ana kamera, 64MP telefoto lens
Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj
Fiyat: Şık tasarım ve üstün kamera performansı bir arada.
6. SAMSUNG GALAXY S21 FE
Hafif ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan Galaxy S21 FE, hem performans hem de tasarım isteyenler için ideal bir model.
Özellikler:
Ekran: 6.4 inç Dinamik AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı
İşlemci: Exynos 2100
Kamera: 12MP ana kamera, 8MP telefoto, 32MP ön kamera
Batarya: 4500 mAh, 25W hızlı şarj, kablosuz şarj desteği
Fiyat: Hafif tasarım ve güçlü performans.
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