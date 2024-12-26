2025 asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar: Bütçenizi aşmadan yüksek performans!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:05

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:05

Akıllı telefon fiyatlarındaki artış, kullanıcıları uygun fiyatlı ve fiyat-performans açısından güçlü cihazlara yönlendirdi. 2025 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından, 22.104 TL'ye alınabilecek akıllı telefonlar gündemde. İşte bütçenizi aşmadan kaliteli bir deneyim sunan modeller ve özellikleri!

1. HONOR 200

Yüksek performans ve şık tasarımıyla dikkat çeken HONOR 200, asgari ücretle alınabilecek telefonlar arasında öne çıkıyor.

Özellikler:

Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, HDR desteği

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3

RAM ve Depolama: 12GB RAM, 512GB depolama

Kamera: 50MP ana kamera, 50MP ultra geniş açı, 12MP telefoto

Fiyat: Yüksek performansı ve tasarımıyla fiyat-performans lideri.

2. NOTHİNG PHONE (2A)

Estetik LED ışıklı tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken Nothing Phone (2a), işlevselliğiyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Özellikler:

Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Pro

Kamera: 50MP çift lens, 4K video desteği

Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj

Fiyat: Modern tasarım ve yüksek performans bir arada.

3. POCO X6 Pro

Oyun ve çoklu görev için ideal bir fiyat-performans telefonu arıyorsanız, POCO X6 Pro tam size göre.

Özellikler:

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1800 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

Kamera: 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı

Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj

Fiyat: Oyun ve yoğun kullanım için ideal bir seçenek.

4. SAMSUNG GALAXY A55 5G

Samsung’un güvenilir orta segment modellerinden biri olan Galaxy A55 5G, şık tasarımı ve uzun süreli yazılım desteğiyle öne çıkıyor.

Özellikler:

Ekran: 6.6 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: Exynos 1480

Kamera: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı

Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj

Fiyat: Uygun fiyatlı Samsung kalitesi.

5. REALME 12 PRO+

Premium tasarımı ve güçlü kamera özellikleriyle realme 12 Pro+, fiyatına göre etkileyici bir deneyim sunuyor.

Özellikler:

Ekran: 6.7 inç AMOLED, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

Kamera: 50MP ana kamera, 64MP telefoto lens

Batarya: 5000 mAh, 67W hızlı şarj

Fiyat: Şık tasarım ve üstün kamera performansı bir arada.

6. SAMSUNG GALAXY S21 FE

Hafif ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan Galaxy S21 FE, hem performans hem de tasarım isteyenler için ideal bir model.

Özellikler:

Ekran: 6.4 inç Dinamik AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: Exynos 2100

Kamera: 12MP ana kamera, 8MP telefoto, 32MP ön kamera

Batarya: 4500 mAh, 25W hızlı şarj, kablosuz şarj desteği

Fiyat: Hafif tasarım ve güçlü performans.