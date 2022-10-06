Need for Speed Unbound'un Türkiye fiyatı 1.399 TL!

06 Ekim 2022 Perşembe, 21:42

Sevilen otomobil yarışı serisi NFS yeni bir üyeye sahip. Need for Speed Unbound Steam üzerinden ön siparişe kısa bir süre önce açıldı ve Türkiye'de 1.199 TL'den ön siparişe açıldı. Oyunun Palace Edition sürümüne ulaşmak içinse 1.399 TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor.

OYUN FİYATLARI OLDUKÇA YÜKSELMEYE BAŞLADI: NEED FOR SPEED UNBOUND EN FAZLA 1.599 TL'YE SATILIYOR

Oyunun Steam tarafındaki fiyatı yukarıdaki gibiydi, eğer Xbox tarafında satın almak istiyorsanız ön sipariş fiyatı 1.399 TL ancak burada da Palace Edition sürümünü almak isterseniz 1.599 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

Oyun 2 Aralık'ta çıkıyor ve oyunseverler ile buluşuyor.