Netflix 80'den fazla yeni oyun üzerinde çalışıyor
Netflix, oyun tarafı için çalışmaları hızlandırıyor. Buna göre 80'den fazla oyun üzerinde çalışılıyor. Bu oyunlar, platformdaki yapımları da içeriyor olacak.
Netflix, platforma eklenecek oyunların sayısının artacağını kısa bir süre önce duyurmuştu. Bunun yanında yeni bir açıklama daha yapan Netflix, platformdaki yapımlarla ilgili de olacak 80'den fazla oyun üzerinde çalışıyor.
NETFLIX ONLARCA OYUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Şirket abonelerini memnun etmek için platforma farklı oyunlar dahil ediyor.
Netflix COO'su Gregory K. Peters tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, tutmayan ya da indirilip oynanmayan oyunlardan ders alarak yeni oyunlar geliştirmeye başladıklarının altını çizdi.
Yeni geliştirilen oyunların büyük bir kısmı Netflix'teki içeriklerle ilgili olacak.
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