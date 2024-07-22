Netflix 80'den fazla yeni oyun üzerinde çalışıyor

Netflix, oyun tarafı için çalışmaları hızlandırıyor. Buna göre 80'den fazla oyun üzerinde çalışılıyor. Bu oyunlar, platformdaki yapımları da içeriyor olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:59
Netflix 80'den fazla yeni oyun üzerinde çalışıyor
Abone Ol google-news

Netflix, platforma eklenecek oyunların sayısının artacağını kısa bir süre önce duyurmuştu. Bunun yanında yeni bir açıklama daha yapan Netflix, platformdaki yapımlarla ilgili de olacak 80'den fazla oyun üzerinde çalışıyor. 

NETFLIX ONLARCA OYUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Şirket abonelerini memnun etmek için platforma farklı oyunlar dahil ediyor. 

Netflix COO'su Gregory K. Peters tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, tutmayan ya da indirilip oynanmayan oyunlardan ders alarak yeni oyunlar geliştirmeye başladıklarının altını çizdi. 

Yeni geliştirilen oyunların büyük bir kısmı Netflix'teki içeriklerle ilgili olacak. 


Netflix oyun haberleri Netflix oyun stüdyosu haberleri Netflix oyunları haberleri

İlgili Haberler

Netflix'e 14 yeni oyun ekleniyor! İşte o oyunlar

Netflix'e 14 yeni oyun ekleniyor! İşte o oyunlar
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı
Epic Games'de Yaz İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Epic Games'de Yaz İndirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler