Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:36

Güncelleme: 17.07.2024 - 16:36

Türkiye'de aktif bir şekilde kullanılan Xbox Game Pass sistemine temmuz ayında dahil olacak ve çıkacak oyunların listesi yayınlandı. Buna göre 5 yeni oyun listeye dahil olurken 3 oyun platformdan ayrılıyor.

XBOX GAME PASS İÇİN TEMMUZ AYINDA GELECEK OYUNLAR

Yayınlanan liste temmuz ayının ikinci haftasından sonra tekrar güncelleniyor. Temmuz ayının son haftasında eklenecek oyunlar da ilerleyen günlerde belli olacak.

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC) Flock (Bulut, Konsol ve PC) Flintlock: The Siege of Dawn (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) 18 Temmuz Dungeons of Hinterberg (Bulut, Xbox Series X/S ve PC) 18 Temmuz Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Bulut, Konsol ve PC) 19 Temmuz

Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar