Netflix, bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak

Yeni gelen bilgilere göre Netflix iOS 16 yüklü iPhone'lardaki desteğini sonlandıracak.

Netflix, bazı iPhone modellerinde artık çalışmayacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 20:14

Netflix'in mobil uygulaması da oldukça popüler hatta platform buradaki aktif kullanıcı sayısını artırmak için uygulama içinden ulaşılan oyunları devreye almıştı. Netflix, yeni yaptığı açıklama ile iOS 16 desteğini sonlandıracağını bildirdi.

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Netflix'in desteğinin kesileceği iPhone modelleri ise iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 1. nesil iPad Pro ve 5. nesil iPad olacak. 

Popüler platform, iOS 17 güncellemesini almayacak cihazlara desteğini tamamen kesmiş oluyor. 

Apple'ın daha önce paylaştığına göre iOS 16, tüm iPhone'ların yüzde 14'ünde yüklü. 


Etiketler: #Netflix #Netflix iOS uygulaması iPhone

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