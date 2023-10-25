Netflix aboneliği iPhone, iPad veya masaüstünden nasıl iptal edilir?

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:34

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:34

Yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte, birçok kişi bütçelerini dengelemek ve tasarruf yapmak için Netflix gibi abonelik hizmetlerinden uzaklaşıyor.

Bununla birlikte, Netflix kullanıcıları, maliyet artışı veya başka nedenlerle aboneliklerini iptal etmeyi düşünüyor olabilirler. Hizmeti iptal etmek, özellikle Apple Kimliği kullanılarak kayıt yapıldıysa, iPhone, iPad veya web aracılığıyla oldukça basit bir işlemdir.

iPhone ve iPad Üzerinden Netflix İptal Etme:

iPhone veya iPad'de "Ayarlar" uygulamasını başlatın. Üst kısımda bulunan "Apple Kimliği" başlığına dokunun. "Abonelikler" seçeneğine dokunun. Listeden "Netflix"i seçin. "Aboneliği İptal Et" seçeneğine dokunun ve ardından iptali onaylayın. İptal işlemi, geçerli fatura döneminizin sonunda etkili olacaktır.

Apple'ın politikasına göre, aboneliği iptal etmek için yenileme tarihinizden en az 24 saat önce işlemi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Netflix'i Web Üzerinden Nasıl İptal Edersiniz:

Safari veya başka bir tarayıcı kullanarak iOS cihazınız veya masaüstü bilgisayarınızla Netflix'in web sitesine gidin. Oturum açın ve sağ üst köşedeki üç satırlı menü simgesine dokunun, ardından "Hesap" seçeneğini seçin. Gerekirse sayfayı aşağı kaydırın ve "Üyeliği İptal Et" seçeneğine dokunun. iPad veya masaüstü tarayıcı kullanıyorsanız, bu seçenek tarayıcı penceresinin sol üst köşesine yakın bir yerde görünecektir. İptalin ne zaman yürürlüğe gireceğini not alın ve ardından "İptal İşlemini Bitir"i seçin.

Netflix, hizmetten ayrıldıktan sonra 10 ay içinde geri dönmek isteyen kullanıcıların profillerinin, tercihlerinin ve hesap ayrıntılarının kurtarılabilir olduğunu belirtiyor.

Netflix fiyatlarının artması ve kullanıcıların maliyetleri azaltma eğilimi, abonelik hizmetlerini iptal etme kararlarını etkiliyor. Netflix, kullanıcıların bu kararı kolaylıkla uygulayabilmeleri için farklı platformlarda iptal seçenekleri sunuyor.