Yayınlanma: 25.10.2023 - 13:47

Güncelleme: 25.10.2023 - 13:47

Apple, her yeni iOS sürümünde erişilebilirlik özelliklerini geliştirerek kullanıcıların mobil işletim sistemini daha rahat bir şekilde kullanmalarını hedefliyor.

Özellikle bazı kullanıcıların FaceTime aramalarını kapatma ihtiyacını veya tercihini göz önünde bulunduran Apple, Siri'nin bu işlemi kolayca gerçekleştirmesine olanak tanıyan yeni bir erişilebilirlik özelliği sunuyor. Bu sayede artık aramayı sonlandırmak için bile parmağınızı kıpırdatmanıza gerek kalmayacak. Bu özellik iPhone 11 ve daha yeni cihazlarda bulunuyor. Airpods kullanıyorsanız da bu özellik otomatik aktif ediliyor. Peki iPhone'da aramayı kapatmak için Siri nasıl kullanılır?

IPHONE'DA ARAMAYI KAPATMAK İÇİN SİRİ NASIL KULLANILIR?

Aygıtınızda "Ayarlar" uygulamasını başlatın. "Erişilebilirlik" seçeneğine dokunun. Aşağıya doğru kaydırın ve "Genel" altında "Siri" seçeneğine dokunun. "Çağrı Kapatma" seçeneğine ulaşmak için aşağı kaydırın. İşleminizi etkinleştirmek için "Çağrı Kapatma" yanındaki anahtarı açın.

Artık bu işlem tamamlandığında, bir sonraki telefon veya FaceTime aramasını sonlandırmak için yalnızca "Hey Siri, aramayı kapat" demeniz yeterli olacak. Bu talebinizi ilettiğinizde, karşı tarafın aramayı sonlandırmadan önce Siri'nin isteğinizi duyacağını unutmayın. Bu yeni erişilebilirlik özelliği, daha fazla insanın iOS cihazlarını kullanırken yaşadığı zorlukları azaltmayı amaçlayan Apple'ın bir diğer adımını temsil ediyor.