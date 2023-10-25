iPhone ve iPad kullanıcıları artık ekran kayıtları yaparken aynı zamanda seslerini kayıt edebiliyorlar. Bu sadeye kullanıcılar uygulamaların, işlemlerin veya oyunların videolarını çekerken bir yandan konuşarak anlatabiliyorlar. Peki iPhone ve iPad'de ekran kaydı yaparken aynı anda seslendirme nasıl yapılır?

Kontrol Merkezi'ni Açın: Ekran kaydı yapmadan önce, Kontrol Merkezi'ni açmanız gerekecek. Bunun için ekranın sağ üst köşesinden çapraz bir hareketle Kontrol Merkezi'ni çağırın.

Ekran Kaydı İşlevini Açın: Kontrol Merkezi'ni açtıktan sonra, Ekran Kaydı işlevini bulmalısınız. Eğer bu işlev orada görünmüyorsa, Ayarlar'dan Kontrol Merkezi'ne ekleyebilirsiniz.

Mikrofonu Etkinleştirin: Ekran Kaydı'nı başlattığınızda, mikrofonunuzu etkinleştirmeniz gerekecek. Bu, ekrandaki mikrofon düğmesine dokunarak yapılır. Mikrofon düğmesine dokunduğunuzda, renginin kırmızıya dönmesi ve "Mikrofon Açık" yazısının görünmesi gerekiyor.

Uygulama Seçimi: Şimdi kaydetmek istediğiniz uygulamayı seçmelisiniz. Bu, Ekran Kaydı'nı başlatmadan önce hangi uygulamanın kaydedileceğini belirlemek anlamına gelir.

Kayda Başlayın: Her şey hazır olduğunda, "Kaydı Başlat" düğmesine dokunun. İşte bu kadar! Artık ekran kaydı başladı ve aynı anda seslendirme eklemeye başlayabilirsiniz.