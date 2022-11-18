YouTube, Netflix'in o özelliğini aldı

18 Kasım 2022 Cuma, 15:03

Dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube'un akıllı TV'ler için geliştirilen sürümüne dikkat çeken bir yenilik geldi. Kullanıcılar artık, televizyonlarından YouTube'u açtıklarında bir animasyon ve bu animasyona eşlik eden bir açılış sesi duyuyorlar. Tıpkı Netflix'te olduğu gibi...

WebTekno'nun haberine göre; YouTube tarafından yapılan resmi açıklamada canlı, ilgi çekici ve kolayca tanınabilir bir şeye sahip olmak için böyle bir çalışma yapıldığı ifade ediliyor.

İnsan, bağlantı, etkileyici ve hikaye odaklı terimlerinin tümünü kapsayan bir çalışma başlatan YouTube, birkaç denemeden sonra nihai sonuca ulaşmış.

AKILLI TELEFON VE TABLETLERE DE GELEBİLİR

YouTube, büyük bir özenle hazırladığı açılış ekranı ve sesinin, ilerleyen dönemlerde daha fazla cihaza ulaşacağını ifade ediyor.

"Daha fazla cihaz"dan kast edilenin ne olduğu bilinmiyor ancak YouTube'un yeni özelliğini akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerde de görmeye başlamak, pek de şaşırtıcı olmayacak.