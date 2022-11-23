Netflix’in gündem olan dizisi 1899 çalıntı mı? Yaratıcılarından açıklama geldi

23 Kasım 2022 Çarşamba, 17:49

Editör uyarısı: 1899’u henüz izlemeyen okuyucularımız için bu içerik SPOILER içerebilir.

Bilim kurgu dizisi Dark’ın yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese’in yeni dizisi 1899, 17 Kasım’da dijital yayın platformu Netflix’de izleyicilerle buluşmuştu. Netflix’in Top 10 listesinde birinci sırada yer alan dizinin ‘çalıntı’ olduğu iddia edildi.

Brezilyalı çizgi roman sanatçısı Mary Cagnin, 1899’un, 2016 yılında yayımladığı çizgi romanı ‘Black Silence’den esinlendiğini söyledi.

"ŞOKTAYIM..."

Twitter hesabı üzerinden çizgi roman ve diziden görsellerle karşılaştırma yapan Cagnin, dizinin tam olarak çizgi romanının bir uyarlaması olduğunu belirtti:

“Şoktayım. 1899 dizisinin 2016’da yayınlanan çizgi romanım Black Silence ile aynı olduğunu öğrendim.”

2017’de bir fuar için Almanya’ya çağrıldığını aktaran Cagnin yaşananları şöyle anlattı:

“Bunun nasıl mümkün olabileceğini merak ediyor olmalısınız. 2017’de Brezilya Büyükelçiliği tarafından Avrupa’nın ünlü ve uluslararası fuarlarından Göteborg Kitap Fuarı’na davet edildim. Panellerde konuşmacı oldum ve Black Silence adlı çizgi romanımı sayısız yayıncı ve sektör paydaşlarına dağıttım. Yalnızca çizgi romanı değil, İngilizce versiyonunu da paylaştım.”

Você deve estar se perguntando: como isso é possível? Pois bem, em 2017 fui convidada pela embaixada brasileira a participar da Feira do Livro de Gotemburgo, uma feira internacional muito famosa e influente na Europa. pic.twitter.com/rwzIJ1sg99 — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmanın en büyük hayali olduğunu kaydeden Cagnin, yaşananlardan dolayı kalbinin kırıldığını söyledi.

Cagnin, yasal süreci başlattığını da belirterek intihal davası açtığını duyurdu.

1899'UN YARATICILARINDAN AÇIKLAMA

Dizinin iki yaratıcısından biri olan Baran bo Odar, Instagram hesabından çalıntı suçlamasını kesin bir dille reddetti.

Odar, şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef ne sanatçısını, ne eserini, ne de çizgi romanı tanyoruz. Biz de kendimizi sanatçı olarak gördüğümüz için asla başka sanatçılardan çalmayız. Kendisine ulaştık, umarım bu suçlamaları geri alır. İnternet tuhaf bir yer haline geldi, lütfen nefret yerine daha çok sevgi.”

Baran bo Odar, dizinin hayran sayfalarındaki destek mesajlarını da paylaştı. Netflix ise konu hakkındaki sessizliğini koruyor.