Netflix politikasından dolayı kullanıcı kaybetmeye devam ediyor

Yayınlanma: 26.04.2023 - 12:29

Güncelleme: 26.04.2023 - 12:29

Popüler yapımlarıyla dikkat çeken ve Türkiye'de de aktif bir kullanıcı sayısı bulunan Netflix, parola paylaşımını kısıtlayan hamlesiyle eleştirilmeye devam ediyor. En son sosyal medya üzerinden pek çok tepki toplayan Netflix, 2023 yılının ilk çeyreğinde sadece İspanya'da bir milyonun üzerinde kullanıcısını kaybetti

GİDENLER ÜCRETLİ ABONELER DEĞİL



Pazar araştırmaları yapan Kantar tarafından açıklanan verilere göre Netflix özellikle parola paylaşımını kısıtlama hamlesiyle kullanıcılarını kaybetmeye başladı. Ancak buna rağmen geçen haftalarda Netflix, abone sayısına yönelik bir açıklama da yapmıştı. Bu açıklamada da 2023 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 1.8 milyon kişi yeni abone olurken, edilen kar tarafında kayıp yaşamıştı.



Pazar payında düşüşe işaret eden iki verinin de odağı aslında 'parola paylaşımını durdurmak' amaçlı atılan adımlar. Bu yılın şubat ayında açıklanan yeni güvenlik özelliğinin detaylarında yer alan 'başkalarıyla şifresini paylaşan kişilerden ek ücret alınması' tepki çekmişti. Eğer kullanıcılar başkalarıyla parolalarını paylaşırsa 6.57 dolarlık ek ücret ödemesi gerekiyordu.



Kantar'dan Dominic Sunnebo'ya göre yaşanan bu düşüşün arkasında ek ücret ödemesi yatıyor. Aktardığına göre bu giden ya da geri gelmeyen kullanıcılar ücretli abone değiller ancak bir milyonun üzerinde kullanıcıyı kaybetmek Netflix için de oldukça önemli bir kayıp.



Araştırmanın devamında ise ilk çeyrekteki abonelik iptalleri bir önceki döneme göre yaklaşık üç kat arttı. Hatta popüler platform İspanya'da 1 milyonun üzerinde kullanıcıyı kaybetmesinin yanında bu dalganın devamı gelebilir. Çünkü abonelerin onda biri ilerleyen dönemde aboneliklerini bitireceklerini söyledi. Latin Amerika ülkelerinde de benzer bir dalga etkisini sürdürürken, Kanada'da kullanıma açılan özellik yeni aboneliklerin kazanılmasını sağladı.