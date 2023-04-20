Netflix artık DVD kiralama ve satış işlemlerini durduracak

Yayınlanma: 20.04.2023 - 15:47

Güncelleme: 20.04.2023 - 15:47

Dünyanın en popüler video yayın platformlarından biri olan Netflix, artık DVD kiralamayı ve satmayı bırakacağını açıkladı. Netflix 29 Eylül 2023 tarihi itibarıyla artık DVD kiralamayacak. 27 Ekim tarihine kadar şirket iadeleri kabul edeceğini belirtti.

"FİNAL SEZONU OLACAK"

Netflix DVD bölümü konuyla alakalı Twitter'dan açıklama yaptı.

Açıklamada "Hedefimiz her zaman üyelerimize en iyi hizmeti sunmaktı. Ancak DVD pazarı küçülmeye devam ettikçe bu giderek zor bir hal almaya başladı. 2023 böylece DVD bölümümüzün 'final sezonu' olacak ve biz hizmetimizi son güne kadar her zamanki kalite ile sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

NETFLİX İLK OLARAK DVD DAĞITIYORDU

Netflix, 1997 yılında kurulduğunda ABD'de DVD kiralama şirketi olarak kurulmuştu. Daha sonradan şirket 2007 yılında günümüzde bildiğimiz Netflix'e dönüştü.

Ancak bir taraftan ABD'de DVD kiralamaya devam ediyordu. Son yıllarda DVD sektörünün gerilemesiyle birlikte bu bölüm tamamiyle kapanacak.