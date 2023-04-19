Abone sayısı arttı... Netflix kaç para kazandığını açıkladı

Çevrim içi yayın platformu Netflix'in abone sayısı, 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 1,8 milyon kişi artarken; hisse başına düşen kârı da aynı dönemde 3,53 dolardan 2,88 dolara geriledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:40
Abone sayısı arttı... Netflix kaç para kazandığını açıkladı
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Dünyanın en popüler dijital yayın platormlarından Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artışla 8,2 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

KÂRI AZALDI

Şirketin net kârı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 1,3 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net kârı 1,6 milyar dolar olmuştu.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Firmanın hisse başına düşen kârı da aynı dönemde 3,53 dolardan 2,88 dolara indi.

Netflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1,8 milyon kişi arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı 232,5 milyona yükseldi.

Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde dört ülkede ücretli şifre paylaşımı başlattığını anımsatan Netflix, uygulamayı ikinci çeyrekte ABD de dahil diğer ülkelere genişleteceğini duyurdu.


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