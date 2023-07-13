Netflix ilk oyununu resmen piyasaya sürdü

Yayınlanma: 13.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 12:00

Netflix oyun sektörünün yükseldiğini gördüğü bir dönemde bu alana da giriş yapmış ve abonelerine direkt uygulama üzerinden erişebilecek oyunlar sunmaya başlamıştı. İlk etapta mobil tarafta desteklenen bu girişim beğenilince süreci hızlandırma kararı alan Netflix, kendi stüdyosunda geliştirdiği ilk oyun olma özelliği taşıyan Oxenfree II: Lost Signals'ı indirmeye sundu.

OYUN İNDİRİLMEYE SUNULDU

Oxenfree II: Lost Signals hakkında yorumlar da gelmeye başladı. Oyun genel anlamda oldukça beğenildi. Steam'deki incelemelere bakıldığnıda 'çok olumlu' olarak sınıflandırıldığı görülüyor. Bir devam oyunu olan Oxenfree II: Lost Signals, ürkütücü bir tema sunuyor.

İlk oyun 2016 yılında çıkmıştı ve Stranger Things ile kıyaslanmıştı. Ancak bir şekilde sıyrılan oyun Netflix'e geçtikten sonra daha bilinir hale geldi. Hatırlayacağınız üzere Netflix oyunun geliştirici stüdyosu Night School Studio'yu 2021'de satın almış ve yolda yeni oyunların olduğunun sinyalini vermişti.

Paranormal olaylar etrafında geçen ve küçük bir kasabının hikayesini anlatan bu oyun temelde macera oyunu. İlk oyun bir adada geçiyordu ve portal odağındaydı. İkinci oyunda ise birkaç yıl sonrada geçiyor. Oyun temelde, çevre araştırmacı olan Riley adlı ana karakterin ürkütücü olaylarla karşılaşmasını konu ediyor.

Oyun yeni çıkış yaptığı için Steam'de yüzde 25 indirimle 142.5 TL'den satılıyor. Mobil tarafta ise hem iOS hem de Android kullanıcıları için sunuluyor.