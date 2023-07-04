Netflix yeni reklam stratejisini uygulamaya koyacak

Netflix, reklam tarafında aldığı kararlar ile eleştiriliyor. Reklamlı Netflix için yeni bir karar gündeme geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:27
Netflix yeni reklam stratejisini uygulamaya koyacak
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Netflix, pek çok şirket gibi maliyetlerini kısmak istiyor. Bu kapsamda tıpkı televizyonlarda olduğu gibi 'reklamlı' bir plan sunmaya karar vermişti. Reklamlı Netflix, bazı ülkelerde kullanıma açılmış ve bu temel paket tutmuştu. Kullanıcılara ücretsiz değil daha uygun fiyattan abonelik hizmeti veren bu yeni seçenekte reklamlara yönelik yeni stratejiler geliştirilmek isteniyor.

Kullanıcıların ücret ödediği hizmette reklam görmek istemeyeceğini bilen Netflix, abonelerinin izledikleri içeriklere uyumlu reklamlar görmelerini sağlayacak. Böylelikle kişiler reklam izlediklerini anlamayacak ya da anlasa da rahatsız edici olmayacak. 

Netflix'in yeni stratejisi hakkında gelişmeler yakında daha detaylı hale gelecektir.


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