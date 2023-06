Yayınlanma: 29.06.2023 - 14:27

Güncelleme: 29.06.2023 - 14:27

Netflix'in fenomen dizisi The Witcher dizisinin 3. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İzleyiciler, The Witcher dizisinin yeni sezonunda neler olacağını, The Witcher dizisinin oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak 2023? Netflix The Witcher 3. sezon final mi? İşte, The Witcher yeni sezona dair merak edilenler...

THE WITCHER 3.SEZON NE ZAMAN?

"The Witcher" dizisinin sekiz bölümden oluşan 3. sezonunun 1. kısmının 29 Haziran 2023'te, 2. kısmının ise 27 Temmuz 2023'te yayınlanacağı açıklandı. "The Witcher"ın ilk kısmı 29 Haziran 2023'te yayınlanan 3. sezonu ile birlikte önceki sezonlarını Netflix'te izleyebilirsiniz.

THE WITCHER 3. SEZON KONUSU NE?

The Witcher 3. sezon, "Kıtanın hükümdarları, büyücüleri ve canavarları onu yakalamak için yarışırken Geralt, yeni bir araya gelen ailesini onu yok etmekle tehdit edenlere karşı korumaya kararlı olan Cintralı Ciri'yi saklanmaya götürür." sinopsisini taşıyor.

THE WITCHER 3. SEZON FİNAL SEZONU MU?

Bu yeni sezonda, Geralt, Ciri'yi bulmak için büyük bir savaşın ortasında mücadele ederken, Ciri'nin güçlerini anlamak ve kontrol etmek için ona rehberlik eden Yennefer'ın rolü de önem kazanmaktadır. Kıtada gizli güçlerin ve tehlikelerin ortaya çıktığı bir dönemde, bu üç karakterin kaderleri birbirine bağlanır ve büyük bir sınavla karşı karşıya kalırlar.

"The Witcher" dizisinin 3. sezonu, heyecan dolu maceralar, karmaşık ilişkiler ve büyülü dünyasıyla izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Geralt, Ciri ve Yennefer'ın yollarının kesiştiği bu sezonda, büyük bir mücadele ve keşif yolculuğuna şahit olacağız.

THE WITCHER 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Henry Cavill - Geralt of Rivia

Anya Chalotra - Yennefer

Freya Allan - Ciri

Eamon Farren - Cahir

Myanna Buring - Tissaia

Mimi Ndiweni - Fringilla Vigo

Anna Shaffer - Triss

Royce Pierreson - Istredd

Joey Batey - Jaskier

Mahesh Jade - Vilgefortz

Wilson Radjou Pujalte - Rada

Kim Bodnia - Vesemir

Robbie Amell - Gallatin

Meng'er Zhang - Milva

Hugh Skinner - Privce Radovid