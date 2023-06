Netflix'te temmuz ayında hangi dizi ve filmler yayımlanacak?

BETTER CALL SAUL'UN FİNAL SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Better Call Saul'un 6. sezonu 14 Temmuz'da dizi tutkunları ile paylaşılacak. Amerikan suç draması Better Call Saul''un altıncı ve final sezonu 18 Nisan 2022'de başladı ve 15 Ağustos 2022'de sona erdi. On bölümlük sezon, pazartesi geceleri saat 21.00'da Amerika Birleşik Devletleri kanalı AMC'de yayımlandı. Dizinin final sezonunun tüm bölümleri temmuz ayında Netflix kütüphanesine eklenecek.