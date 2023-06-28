Netflix'te temmuz ayında hangi dizi ve filmler yayımlanacak?
Dijital yayın şirketi Netflix, temmuz ayında da dramdan komediye, korkudan bilimkurguya pek çok dizi ve filmi izleyicisi ile buluşturmaya hazırlanıyor. Yurttaşlar hangi dizi ve filmlerin paylaşılacağı konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, Netflix'te temmuz ayında hangi dizi ve filmler yayımlanacak?
WHAM! NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Dikkat çekici ve daha önce hiç görülmemiş görüntüler ve röportajlar dahil olmak üzere George ve Andrew'un kişisel arşivinden yararlanan Wham!, ikilinin okul arkadaşlığından süper yıldızlığa uzanan inanılmaz yolculuğunu gözler önüne seriyor.
Chris Smith'in yönetmen koltuğunda oturduğu WHAM! 5 Temmuz'da Netflix kütüphanesine eklenecek.
BETTER CALL SAUL'UN FİNAL SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Better Call Saul'un 6. sezonu 14 Temmuz'da dizi tutkunları ile paylaşılacak. Amerikan suç draması Better Call Saul''un altıncı ve final sezonu 18 Nisan 2022'de başladı ve 15 Ağustos 2022'de sona erdi. On bölümlük sezon, pazartesi geceleri saat 21.00'da Amerika Birleşik Devletleri kanalı AMC'de yayımlandı. Dizinin final sezonunun tüm bölümleri temmuz ayında Netflix kütüphanesine eklenecek.
BIRD BOX BARCELONA NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
David Pastor ve Àlex Pastor'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği gerilim filmi 14 Temmuz'da Netflix kütüphanesinde paylaşılacak.
Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva gibi isimlerin yer aldığı yapım; gizemli bir gücün, gören herkesin intihar etmesine neden olarak dünya nüfusunu kırıp geçirdikten sonra, Barselona'nın ıssız sokaklarında hayatta kalmanın yolunu bulmaya çalışan Sebastian ve küçük kızı Anna'yı anlatıyor.
OUTLANDER'IN 6. SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie'ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.
Caitriona Balfe, Laura Donnelly, Sam Heughan, Tobias Menzies, James Fleet, Bryan Larkin, Lotte Verbeek, Annette Badland ve Gary Lewis gibi isimleri kadrosunda bulunduran Outlander'ın 6. sezonu 15 Temmuz'da Netflix kütüphanesine eklenecek.
SWEET MAGNOLIAS'IN 3. SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley gibi isimlerin yer aldığı Sweet Magnolias'ın 3. sezonu 20 Temmuz'da dizi tutkunları ile paylaşılacak.
TYRONE'U KLONLAMIŞLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Juel Taylor'un yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği bilimkurgu, 21 Temmuz'da filmseverler ile buluşacak.
They Cloned Tyrone, yaşanan bir dizi ürkütücü olayın ardından, bir hükümet komplosunun izini sürmek zorunda kalan, normalde bir araya gelmesi pek de mümkün olmayan üç adamın yaşadıklarını konu ediyor.
Dizinin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle; John Boyega, Jamie Foxx, Kiefer Sutherland.
TERZİ'NİN 2. SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği, çekimleri Kırklareli ile İstanbul'da gerçekleştirilen Terzi dizisinin 2. sezonu 28 Temmuz'da Netflix kütüphanesine eklenecek.
Onur Güvenatam'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımın konusu:
Büyükbabasının ölümünün ardından Peyami, herkesten sır gibi sakladığı, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstlenir. Bu sırada istismara uğradığı ilişkiden kurtulmaya çalışan Esvet, kendisini sırlarıyla birlikte Peyami ve Mustafa'nın hayatında bulur.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomist doların duracağı noktayı açıkladı
- AKP’liler Öcalan’ı böyle savunmuştu!
- DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
- Arda Güler'in tercihi belli oldu
- Vücut geliştirme ve fitness sporcusu yaşamına son verdi
- Maseratili polisin eşi konuştu
- ORC'den 'en başarılı başkan' anketi
- İYİ Parti’de örgütler ‘AKP’yi istiyor’
- 'Güldür Güldür Show'da ayrılık: Yeni sezonda olmayacak
- Silivri Cezaevi'ndeki Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj