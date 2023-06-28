Netflix'te temmuz ayında hangi dizi ve filmler yayımlanacak?

OUTLANDER'IN 6. SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşiresi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaşçısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie'ye bir şeyler hissetmeye başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı erkek arasında kalacaktır.

Caitriona Balfe, Laura Donnelly, Sam Heughan, Tobias Menzies, James Fleet, Bryan Larkin, Lotte Verbeek, Annette Badland ve Gary Lewis gibi isimleri kadrosunda bulunduran Outlander'ın 6. sezonu 15 Temmuz'da Netflix kütüphanesine eklenecek.