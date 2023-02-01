Netflix'e Ubisoft oyunu Valiant Hearts: Coming Home eklendi

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:32

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:34

Netflix, oyun sektörüne giriş yapmış direkt platform içinde listenen bir oyun kütüphanesi eklemişti. İlginç oyunlara ev sahipliği yapan uygulama kısa bir süre önce de Ubisoft oyunu olan Valiant Hearts: Coming Home'u bünyesine kattı.

NETFLIX YENİ OYUNLAR EKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Bir blog yazısı ile platforma eklenen yeni oyunları duyuran Netflix; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Narcos: Cartel Wars Unlimited ve Puzzle Gods gibi mobil oyunları kullanıcıların karşısına çıkarttı.

Yeni eklenen oyunun açıkla kısmında ise şu not yazıyor:

"1. Dünya Savaşı temalı sevilen macera oyununun devamında, isimsiz bir kahraman olarak bulmacaları çöz, kaosla başa çık ve yaralılara şifa ver. 1. Dünya Savaşı tüm hızıyla devam ederken iki erkek kardeş, siperlerden sağ çıkmak ve birbirlerini bulabilmek için mücadele ediyor.

Yolları yeni kahramanlarla kesişecek ve bu kahramanlar hem yeniden kavuşmanın mutluluğunu hem de Batı Cephesi'nin dehşetini onlarla birlikte yaşayacak. BAFTA ödüllü oyun Valiant Hearts: The Great War'un devamı niteliğindeki Valiant Hearts: Coming Home, ilk oyunun izinden giderken 1. Dünya Savaşı'nın olağan dışı koşullarına maruz kalan sıradan insanların öykülerini anlatmaya devam ediyor. "