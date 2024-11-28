Netflix yıldızı 7 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı
Netflix'te yayımlanan bir şov programının üçüncü sezonunda boy gösteren Polonyalı fenomen, Tayland seyahati dönüşü havalimanında yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalandı.
Netflix reality şovu Too Hot To Handle'ın üçüncü sezonunda yer alan fenomen Olga Bednarska, Birleşik Krallık'a piyasa değeri 157 bin 600 sterlin (yaklaşık 7 milyon TL) değerinde uyuşturucu sokarken yakalandı.
B sınıfı uyuşturucu dolu olan valizleri Tayland'ın Phuket şehrinde, adının Tex olduğu söylediği bir arkadaşından teslim aldığını öne süren 27 yaşındaki Polonyalı fenomen, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.
OLAY NASIL OLDU?
Manchester Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, gümrük yetkilileri, seyahat düzenlemelerinin şüpheli olması nedeniyle Bednarska'yı durdurdu. Manchester Evening News’te yer alan habere göre, gümrük yetkililerinin yaptığı daha detaylı inceleme sonucu, Bednarska’nın kıyafetlerinin içine yerleştirilmiş yaklaşık 40 kilo esrar bulundu.
Savcı Samuel Eskdale, mahkemede, "Bednarska'ya uçak biletlerini kim ödediğini sorduklarında, ‘Tex’ adında bir arkadaşının adını verdi. Yetkililer, ona valizlerin şifresini açmasını söylediler, ancak şifreyi veremedi. Ardından, valizlerin arkadaşına ait olduğunu ve havalimanında ondan teslim aldığını öne sürdü..."
Valizlerde bulunan B sınıfı uyuşturucunun toplam değeri 157 bin 600 sterlin (yaklaşık 7 milyon TL) olarak belirlendi.
BORÇ BATAĞINDAYMIŞ...
Mahkemede, Bednarska’nın, geçtiğimiz ay tutuklanmasından bu yana polis nezaretinde tutulduğu ve daha önce sabıkası olmadığı belirtildi.
İngiliz medyasına göre Bednarska, son birkaç yıl içinde 'gelirinin çok üzerinde harcamalar yapmış' ve yüklü miktarda borç biriktirmişti. Borçlarını ödemek için 'çaresiz ama son derece yasadışı' bir yol seçtiği ifade edildi.
Bednarska, 20 ay hapis cezası aldı, ancak cezası 2 yıl süreyle ertelendi ve mahkeme tarafından 15 gün rehabilitasyon programına katılmasına karar verildi.
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