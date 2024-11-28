Netflix yıldızı 7 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı

BORÇ BATAĞINDAYMIŞ...

Mahkemede, Bednarska’nın, geçtiğimiz ay tutuklanmasından bu yana polis nezaretinde tutulduğu ve daha önce sabıkası olmadığı belirtildi.

İngiliz medyasına göre Bednarska, son birkaç yıl içinde 'gelirinin çok üzerinde harcamalar yapmış' ve yüklü miktarda borç biriktirmişti. Borçlarını ödemek için 'çaresiz ama son derece yasadışı' bir yol seçtiği ifade edildi.