Aralık ayında Netflix: Squid Game, One Hundred Years of Solitude, 1992 ve daha fazlası...

Squid Game 2. Sezon, 26 Aralık

Squid Game'i kazanmasından üç yıl sonra, ABD'ye gitmekten vazgeçen Oyuncu 456 yeni bir karar verir. Hayatta kalma temalı gizemli oyuna bir kez daha katılan Gi-hun, 45,6 milyar won tutarındaki ödülü kazanmak için toplanmış olan yeni oyuncularla birlikte yeniden ölüm kalım mücadelesine girişir.