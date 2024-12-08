Aralık ayında Netflix: Squid Game, One Hundred Years of Solitude, 1992 ve daha fazlası...
Netflix, aralık ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Aralık ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix aralık ayı içerikleri...
One Hundred Years of Solitude, 11 Aralık
Zamanın ötesindeki bir kasaba olan Macondo'da aşk ve unutulmuşlukla baş etmeye çalışan Buendía ailesinin yedi kuşağı, ne geçmişlerinden ne de yazgılarından kaçabilir.
1992, 13 Aralık
Bir patlamada ölen eşinin yasını tutan bir kadın ve sorunlarla boğuşan eski bir polis, Sevilla'da düzenlenen Expo 92 ile uğursuz bağlantıları olan bir dizi cinayeti araştırır.
Carry-On, 13 Aralık
Ethan Kopek, genç bir TSA ajanıdır. Ethan, gizemli bir yolcuyla yolunun kesişmesiyle kendisini zorlu bir maceranın içerisinde bulur. Yolcu, tehlikeli bir paketin Noel Arifesi uçuşuna düşmesine izin vermesi için Ethan’a şantaj yapar.
Virgin River 6. sezon, 19 Aralık
Virgin River, sakin bir yaşam için uzak bir Kaliforniya kasabasına taşınan Melinda Monroe'nin hikayesini işliyor. Yeni bir sayfa açmaya karar veren Melinda, kasaba hayatının beklediği kadar basit olmadığını keşfedecektir.
Squid Game 2. Sezon, 26 Aralık
Squid Game'i kazanmasından üç yıl sonra, ABD'ye gitmekten vazgeçen Oyuncu 456 yeni bir karar verir. Hayatta kalma temalı gizemli oyuna bir kez daha katılan Gi-hun, 45,6 milyar won tutarındaki ödülü kazanmak için toplanmış olan yeni oyuncularla birlikte yeniden ölüm kalım mücadelesine girişir.
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