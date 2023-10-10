AB ülkeleri yenilenebilir enerji hedefini yükseltti
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve Rus fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için 2030 yılı yenilenebilir enerji kullanım hedefini yüzde 42,5'e yükseltti.
AB Konseyi, üye ülkelerin, yenilenebilir enerji yönetmeliğinin güncellenmesine onay verdiklerini açıkladı.
Buna göre, 2030'a kadar AB'nin toplam enerji tüketiminde rüzgar ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir kaynakların payı yüzde 42,5'e yükseltilecek.
Sanayinin, yenilenebilir enerji kullanımını her yıl yüzde 1,6 artırması gerekecek. Taşımacılık sektöründe temiz yakıtların payı artırılacak ve emisyonlar azaltılacak.
Yapılarda yenilenebilir enerji payının 2030'da en az yüzde 49 olması hedeflenecek. Yenilenebilir enerji projeleri için izin prosedürleri hızlandırılacak.
YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmış olan düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Bu düzenleme öncesinde AB yenilenebilir enerji hedefi 2030 yılı için yüzde 32 olarak belirlenmişti.
Son dönemde, AB ülkelerinin toplam enerji tüketiminde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 22 civarında bulunuyor.
Bu düzenleme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndaki iklim hedeflerini yakalamak ve Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için hazırlanmıştı.
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