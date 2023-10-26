Hyundai'den ABD'ye 5.5 milyar dolarlık dev tesis: Yenilenebilir enerji ile üretim yapacak...

Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:08

Güncelleme: 26.10.2023 - 16:08

Hyundai ABD'deki 5.5 milyar dolarlık tesisinde sona geldi: Yüzde 100 yenilenebilir enerji...

Hyundai, ABD'deki ilk elektrikli araç montaj ve akü tesisinin temelinin atılmasının birinci yıldönümünde, tesiste önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu.

Hyundai, Bryan County, Georgia'daki 5,5 milyar dolarlık elektrikli araç ve batarya tesisinin inşaatına 25 Ekim 2022'de başladı. Tam bir yıl sonra Hyundai, tüm temel çalışmalarının yüzde 99,9'unun tamamlandığını açıkladı.

Hyundai Motor Group Metaplant Amerika (HMGMA) CEO'su Oscar Kwon çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Dünyanın en gelişmiş araç montaj ve akü tesislerinden biri olacak tesisi tamamlamak için özenle çalışırken şantiye her geçen gün ilerliyor" dedi.

Yaklaşık 2 bin inşaat işçisi, yaklaşık 3 bin dönümlük sahayı mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçirmek için çalışıyor.

Çelik çerçevenin yaklaşık %81'i monte edilirken, çatı, zemin ve duvar inşaatı çoktan başladı. Mimarlar, Hyundai'nin marka kimliğini, Savannah bölgesini ve yenilenebilir enerjiyi temsil edecek en yeni teknoloji ve tasarım özelliklerini bir araya getirmek için çalıştı.

Ön taraftaki güneş enerjisi otoparkı 5,2 megawatt enerji sağlayacak. Güneş panelleri 1.878 park noktasını kaplayarak araçları korurken enerji üretecek.

Hyundai, 2025 yılı başlarında seri üretime geçildiğinde tüm elektriğin yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağını belirtiyor.

Hyundai'nin ABD'deki ilk elektrikli araç ve akü tesisi faaliyete geçtiğinde, HMGMA, LG ile akü ortaklığı ve tesis içi tedarikçilerle birlikte 8 bin 500 çalışanı istihdam edecek. Tesis dışı tedarikçiler de dahil olmak üzere toplamda 14 bin 476 kişi istihdam edilecek.

Hyundai başlangıçta inşaata 2023'ün başlarında başlamayı planlıyordu ancak Enflasyon Azaltma Yasası'nın ağustos ayında kabul edilmesinin ardından işe koyuldu.

Elektrikli araçları için 7 bin 500 dolarlık potansiyel bir elektrikli araç (EV) vergi kredisi söz konusu olduğundan, Hyundai elektrikli araç ve batarya üretimine mümkün olan en kısa sürede başlamak için acele ediyor.

Hyundai küresel başkanı ve COO'su Jose Munoz, geçen ay Georgia Tech ile yapılan ortaklığın ardından Atlanta'da gazetecilere verdiği demeçte şirketin üretime başlama konusunda "iki katına çıkmaya" karar verdiğini söyledi.

Muoz, Hyundai'nin projeyi olabildiğince çabuk bitirmek üzere hızlandırdığını da sözlerine ekledi. Muoz, "Orijinal tarih olan Ocak 2025'in muhtemelen üç ay kadar öne çekileceğinden eminiz. Eğer yapabilirsek daha da fazla" ifadelerini kullandı.