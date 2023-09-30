5 ilde daha Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı belirlendi

Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:14

Güncelleme: 30.09.2023 - 10:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 YEKA belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.