New York Times Square'de 'Cumhuriyet’in Divası'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:40

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:40

Spotify, "Cumhuriyet’in Divası" olarak tanınan Türk Sanat Müziği'nin büyük ismi Müzeyyen Senar'ı EQUAL Türkiye'nin Ekim ayı elçisi olarak seçerek New York Times Square'de onurlandırdı.

Spotify, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladığı bu özel dönemde, kadın sanatçıları desteklemek ve müzikte cinsiyet eşitliğini teşvik etmek amacıyla dünya genelinde yürütülen EQUAL girişiminin Türkiye'deki temsilcisi olarak Müzeyyen Senar'ı seçti.

Müzeyyen Senar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde, Türk Sanat Müziği'nin en önemli isimlerinden biri olarak büyük bir onura layık görüldü.

Ayrıca Spotify, Türkiye'deki 28 diğer kadın sanatçı ile birlikte Müzeyyen Senar'ı EQUAL Türkiye çalma listesinin başına ve EQUAL Global çalma listesine yerleştirdi. Bu özel projeyi New York Times Square billboard'unda da paylaştı.