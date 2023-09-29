Spotify bütün podcast'lere yazı ekleyecek

Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:18

Güncelleme: 29.09.2023 - 11:18

Spotify, podcast dünyasında önemli bir değişiklik yaparak, kullanıcılara otomatik olarak oluşturulan podcast transkriptlerini sunma kararı aldı. Şirket, bu yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda daha fazla içerik oluşturucu tarafından kullanılabilir hale geleceğini duyurdu.

Transkriptler ayrıca zaman senkronizasyonu ile sunulacak, bu da dinleyicilerin bir podcast bölümünü ilerledikçe metni görsel olarak takip edebilmelerini sağlayacak. Transkriptlere erişim, podcast oynatıcısının altından kaydırılarak veya bir "birlikte oku" bölümüne dokunarak mümkün olacak. Bu özellik, bir programın metin transkriptini kullanıcılar için daha erişilebilir hale getiriyor ve dinleyicilere bölümleri istedikleri gibi incelemelerine ve gözden geçirmelerine olanak tanıyor.

Spotify, bu aracın "milyonlarca" podcast bölümünde kullanılacağını ve gelecekte içerik oluşturucuların transkriptlere medya ekleyebileceğini belirtiyor. Örneğin, bir içerik oluşturucu, programlarında görsel içeriği açıklıyorsa bu özellik oldukça kullanışlı olabilir.

Otomatik transkript özelliği, yakın zamanda podcast'leri farklı dillere çeviren bir yapay zeka tarafından üretilen ses klonlama aracının eklenmesini takip ediyor. Bu araç, OpenAI'nin Whisper teknolojisini kullanarak podcast bölümlerini farklı dillere çevirmek için kullanılıyor. Bu özellik henüz sınırlı bir içerik oluşturucu grubuyla İngilizce'den İspanyolca'ya çeviri yapabiliyor ve önümüzdeki birkaç hafta içinde Fransızca ve Almanca çevirileri de sunulacak.