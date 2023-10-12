Spotify tarihinin en çok dinlenen 10 parçası belli oldu!
Listemize sondan başlıyoruz...
10 - Imagine Dragons - Believer
Yayın yılı 2017 / 2,68 milyar dinleme
9 - The Weeknd feat. Daft Punk - Starboy
Yayın yılı 2016 / 2,71 milyar dinleme
8 - The Kid Laroi ve Justin Bieber - Stay
Yayın yılı 2021 / 2,77 milyar dinleme
7 - Post Malone feat 21 Savage - Rockstar
Yayın yılı 2017 / 2,78 milyar dinleme
6 - Drake feat Wizkid ve Kyla - One Dance
Yayın yılı 2016 / 2,80 milyar dinleme
5 - Tones And I - Dance Monkey
Yayın yılı 2019 / 2,91 milyar dinleme
4 - Post Malone and Swae Lee - Sunflower
Yayın yılı 2018 / 2.94 milyar dinleme
3 - Lewis Capaldi - Someone You Loved
Yayın yılı 2018 / 2.99 milyar dinleme
2 - Ed Sheeran - Shape of You
Yayın yılı 2017 / 3.64 milyar dinleme
1 - The Weeknd - Blinding Lights
Yayın yılı 2019 / 3.83 milyar dinleme
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