Spotify tarihinin en çok dinlenen 10 parçası belli oldu!

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2023 Perşembe, 11:06
<p><strong>Listemize sondan başlıyoruz...</strong></p> <p><strong>10 -</strong> Imagine Dragons - <strong>Believer</strong></p> <p>Yayın yılı 2017 / <strong>2,68 milyar dinleme</strong></p>

Listemize sondan başlıyoruz...

10 - Imagine Dragons - Believer

Yayın yılı 2017 / 2,68 milyar dinleme

<p><strong>9 -</strong> The Weeknd feat. Daft Punk - <strong>Starboy</strong></p> <p>Yayın yılı 2016 / <strong>2,71 milyar dinleme</strong></p>

9 - The Weeknd feat. Daft Punk - Starboy

Yayın yılı 2016 / 2,71 milyar dinleme

<p><strong>8 -</strong> The Kid Laroi ve Justin Bieber - <strong>Stay</strong></p> <p>Yayın yılı 2021 / <strong>2,77 milyar dinleme</strong></p>

8 - The Kid Laroi ve Justin Bieber - Stay

Yayın yılı 2021 / 2,77 milyar dinleme

<p><strong>7 -</strong> Post Malone feat 21 Savage - <strong>Rockstar</strong></p> <p>Yayın yılı 2017 / <strong>2,78 milyar dinleme</strong></p>

7 - Post Malone feat 21 Savage - Rockstar

Yayın yılı 2017 / 2,78 milyar dinleme

<p><strong>6 -</strong> Drake feat Wizkid ve Kyla - <strong>One Dance</strong></p> <p>Yayın yılı 2016 / <strong>2,80 milyar dinleme</strong></p>

6 - Drake feat Wizkid ve Kyla - One Dance

Yayın yılı 2016 / 2,80 milyar dinleme

<p><strong>5 -</strong> Tones And I - <strong>Dance Monkey</strong></p> <p>Yayın yılı 2019 / <strong>2,91 milyar dinleme</strong></p>

5 - Tones And I - Dance Monkey

Yayın yılı 2019 / 2,91 milyar dinleme

<p><strong>4 -</strong> Post Malone and Swae Lee - <strong>Sunflower</strong></p> <p>Yayın yılı 2018 / <strong>2.94 milyar dinleme</strong></p>

4 - Post Malone and Swae Lee - Sunflower

Yayın yılı 2018 / 2.94 milyar dinleme

<p><strong>3 -</strong> Lewis Capaldi - <strong>Someone You Loved</strong></p> <p>Yayın yılı 2018 / <strong>2.99 milyar dinleme</strong></p>

3 - Lewis Capaldi - Someone You Loved

Yayın yılı 2018 / 2.99 milyar dinleme

<p><strong>2 -</strong> Ed Sheeran - <strong>Shape of You</strong></p> <p>Yayın yılı 2017 / <strong>3.64 milyar dinleme</strong></p>

2 - Ed Sheeran - Shape of You

Yayın yılı 2017 / 3.64 milyar dinleme

<p><strong>1 -</strong> The Weeknd - <strong>Blinding Lights</strong></p> <p>Yayın yılı 2019 / <strong>3.83 milyar dinleme</strong></p>

1 - The Weeknd - Blinding Lights

Yayın yılı 2019 / 3.83 milyar dinleme

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