New York Times'ın ChatGPT'yi hacklettiği iddia ediliyor

OpenAI, The New York Times'ın "telif hakkı" davası için ChatGPT'yi "hacklediğini" iddia etti

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 08:45
New York Times'ın ChatGPT'yi hacklettiği iddia ediliyor
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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, The New York Times ile davalık olmuştu. NYT, OpenAI'ın ChatGPT'sini telif haklarını iddia ettiği gerekçesiyle dava açtı. Bunun ardından yaşanan gelişmeler arasında OpenAI NYT'ın yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi ve diğer yapay zeka sistemlerini "hacklediğini" ileri sürdü.

NEW YORK TIMES TELİF DAVASI AÇTI, HACKLETME İDDİASIYLA GÜNDEME GELDİ

New York Güney Bölge Mahkemesine sunulan dosyaya göre, OpenAI federal yargıçtan The New York Times'ın şirkete karşı açtığı "telif hakkı" davasında gazetenin şikayetindeki 4 iddiayı reddetmesini istedi. The New York Times'ın şikayetinde yer alan iddiaların gazetecilik standartlarını karşılamadığını belirten OpenAI, gazetenin şirketin ürünlerini "hacklemesi" için birine para ödediğini iddia etti.

The New York Times, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

Gazete, OpenAI'ı yayımlanan milyonlarca makalesini artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için izinsiz olarak kullanmakla suçlamıştı.

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu olmuştu.


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