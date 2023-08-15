New York Times'tan yapay zekaya hamle geldi!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:15

Güncelleme: 15.08.2023 - 10:15

Yapay zeka destekli algoritmaları bünyesine ekleyen şirketler olduğu gibi yasaklayanlar da var. Pek çok sebepla yasakladığını açıklayan şirketler kervanına NYT da eklendi. Haber kuruluşu internet sitesindeki haberleri ile yapay zeka sistemlerinin eğitilmesinin önüne kesmek istiyor.

TARTIŞMALAR SÜRERKEN NYT YASAKLAMAYA KARAR VERDİ

Geçtiğimiz ay uluslararası haber ajansı The Associated Press 1985 yılından bu yana ürettiği arşivlerle ChatGPT'nin eğitilmesine izin vermişti. Bir nevi arşivine erişimi onaylamıştı. Ancak NYT tarafında işler pek de öyle değil.

ChatGPT ve Dall-E gibi üretken yapay zeka tarafında yer alan sistemler pek çok çevreyi rahatsız ediyor. Özellikle sanatçılar eserlerinin çalındığını ve emeklerinin yendiğni, yazarlar ise eserlerinin kopyalandığını düşünüyor. Haliyle bu tartışma sürerken, The Verge'ün aktardığı habere göre NYT Hizmet Koşulları tarafında güncellemeye gitti.

The New York Times, 3 Ağustos'ta Hizmet Koşulları’nı güncelledi. Bu güncellemede içeriklerindeki metinlerin, fotoğrafların, görsellerin, seslerin ve videoların “bir makine öğrenimi veya yapay zeka sistemi eğitimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yazılım programının geliştirilmesinde” kullanılmasını yasakladı.

Bu yalnızca eğitilmesinde değil aynı zamanda internet sitelerinden haber çeken botların da kullanımını yasaklamayı içeriyor.