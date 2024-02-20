Peugeot'dan yapay zeka atağı: ChatGPT i-Cockpit'e geliyor! Modeller belli oldu...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:46

Güncelleme: 20.02.2024 - 17:46

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin kullanıcılar tarafından büyük beğeni kazanan ikonik i-Cockpit'ine entegre edilen ve sesli asistan 'Ok Peugeot' komutu üzerinden etkinleştirilen ChatGPT, her türlü soruyu yanıtlayabilirken, benzersiz bir hizmet ve deneyim sunuyor.

Peugeot, ChatGPT ile sürüş keyfini artırıyor ve yeni bilgilere ulaşmayı kolaylaştırıyor. ChatGPT'yi binek araçlarında uygulayan ilk üreticiler arasına giren marka, 'mükemmellik' temasıyla öne çıkıyor.

Yapay zeka ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen en ileri teknoloji konumunda. Bu teknoloji, kullanıcılarına gelişmiş, doğru ve özlü yanıtlar sunmak üzere büyük bir veri havuzundan yararlanıyor.

Peugeot'nun yeni nesil i-Cockpit'inde dokunmatik ekranına entegre edilen yapay zeka, entegre sesli asistan üzerinden çok yalın ve doğal şekilde kullanılıyor.

'OK PEUGEOT' DEMEK YETERLİ!

ChatGPT'yi devreye almak için sadece 'Ok Peugeot' ifadesini kullanmak ve sesli bir talepte bulunmak yeterli oluyor. Kullanıcılarla sohbete katılabilen ChatGPT, basit olanlardan karmaşık olanlara kadar pek çok düzeyde farklı soruya yanıt verme becerisine sahip.

CHATGPT İLE ÇOK DAHA FAZLASI

Kullanıcı bir kente vardığında, ChatGPT'den hangi anıtları ziyaret edebileceğini belirtmesini ve bu yerlerin tarihini anlatmasını isteyebiliyor. Bu bilgilerin ardından otomobilin navigasyon sisteminin kullanıcıyı bahsi geçen noktaya yönlendirmesi de mümkün oluyor.

ChatGPT, soruları yanıtlamaktan çok daha fazlasını yapabiliyor. Kullanıcı, uzun yolculuklarda çocukların sıkılması durumunda ChatGPT'den onların ilgi alanlarıyla ilgili bir test düzenlemesini isteyebiliyor. Yapay zeka, sadece birkaç saniye içinde saatlerce sürecek eğlence sunabiliyor.

HANGİ MODELLERDE YER ALACAK?

Peugeot'nun yeni modellerinden 208, 2008, 308, 308SW, 408, 508, 508 SW, E-3008, E-Rifter, E-Traveller, E-Partner ve E-Expert ve yakında çıkacak E-5008 modellerinde ChatGPT'nin sesli asistan deneyiminden faydalanılıyor.

Ülke ve bölgeye bağlı olarak uygun modellere sahip tüm Peugeot müşterileri, ChatGPT'yi 'Peugeot Service Store' üzerinden etkinleştirebiliyor.

GÜNCELLEME İLE TÜM ARAÇLARA GELİYOR

Sadece birkaç gün içinde, ilk aşamada sistemin sunulduğu Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'deki müşterilerin yüzde 50'sinden fazlası, araçlarındaki üretken yapay zekaya abone olarak pilot uygulamaya katıldı.

Bu başarıdan güç alan Peugeot, kampanyadan ücretsiz olarak yararlanabilecek müşteri sayısını 6 ay boyunca 5 binden 10 bine çıkarmaya karar verdi. Marka, bu aşamanın ardından ChatGPT'yi kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak uygun bağlantılı araca sahip tüm müşterilerle buluşturmayı hedefliyor.