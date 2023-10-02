iPhone 15 sahipleri dikkat: NFC çipini bozuyor!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 11:06

Güncelleme: 02.10.2023 - 11:06

Geçtiğimiz hafta bazı BMW kullanıcıları, iPhone 15'lerini araçlarının kablosuz şarj pedleriyle şarj ettikten sonra NFC çipinin işlevsiz hale geldiğini bildiriyorlar. Bu, kullanıcıların beyaz ekranlı bir veri kurtarma moduna geçtiği ve telefonlarını yeniden başlattıktan sonra NFC çipinin artık çalışmadığı anlamına geliyor.



MacRummors'un haberinde yer alan bilgilere göre NFC çipi, iPhone'larda Apple Pay ve dijital araba anahtarları gibi önemli özelliklerin çalışmasını sağlar. Etkilenen kullanıcılar, Wallet uygulamasında "Apple Pay Ayarlanamadı" hatası aldıklarını ve şu anda sorunu çözmenin bir yolunun olmadığını söylüyorlar. Bazı müşteriler, Apple'ın NFC çipinin arızalandığını doğruladıktan sonra iPhone'larını değiştirdiklerini ancak yeni telefonun da aynı sorunla karşı karşıya olduğunu belirtiyorlar.

Şu ana kadar, bu sorunun özellikle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcılarını etkilediği görünse de, diğer iPhone 15 modellerinin de risk altında olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir iPhone 15 modeline sahip olan kullanıcılar, sorunun çözülmesi kadar cihazlarını kablosuz şarj pediyle şarj etmekten kaçınmalıdır.