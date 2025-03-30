Nintendo Switch 2 için yeni tarih ortaya çıktı
Nintendo Switch 2 kısa bir video ile duyurulmuştu ancak ne zaman satışa çıkacağı belli değildi.
Nintendo Switch 2'nin kısa bir süre önce tanıtımı gerçekleştirilmişti. Cihazın özelliklerinin tek tek sıralanmadığı bu duyurunun ardından pek çok kişi Nintendo Switch 2'nin ne zaman satışa çıkacağını merak etmeye başladı.
Yeni ortaya çıkan tarihe göre Nintendo Switch 2'nin küresel olarak 9 Nisan'da ön siparişe açılabilir. Ön siparişlerin ardından normal satışların ise haziran ayında başlayacağı söyleniyor.
Nintendo Switch 2'nin fiyatı da henüz açıklanmış değil.
Cihazla ilgili kafalardaki soru işaretlerinin 2 Nisan'da gerçekleşecek Nintendo etkinliğinde giderilmesi bekleniyor.
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