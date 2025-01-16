Nintendo Switch 2 resmen tanıtıldı! İşte özellikleri

Yayınlanma: 16.01.2025 - 18:40

Güncelleme: 16.01.2025 - 18:40

Nintendo'dan uzun zamandır beklenen Switch 2 konsolu nihayet resmi olarak duyuruldu. Cihaz ilk bakışta çok farklı durmasa da anlamlı ölçüde büyümüş durumda. Gövde kısmında daha büyük bir alan bizleri karşılıyor. Burada arka tarafta cihazı sabitlemek için bir aparat da bulunuyor.

NINTENDO SWITCH 2 DUYURULDU

Sağ Joy-Con'un üzerinde yeni bir düğme eklenmiş gibi görünüyor. Video dışında ayrıntı bulunmadığı için orada da görüldüğü üzere

Joy-Con'lar fare gibi kullanılabilecek.

2025 yılı içinde çıkacağı söylenen cihazın hem fiziksel hem de dijital olarak Switch oyunlarını destekleyeceği söylendi. Videoda gösterilen tek oyun ise Mario Kart oldu.

2 Nisan'da gerçekleşmesi beklenen Nintendo Direct etkinliğinde cihaz hakkında daha fazla fikir sahibi olabiliriz.