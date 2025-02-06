Nintendo Switch'in ne kadar sattığı açıklandı!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 01:03

Güncelleme: 06.02.2025 - 01:03

Nintendo Switch için yeni rakamlar açıklandı. Dünyanın şu anda en çok satan konsollarından biri olan cihaz 2017 yılından beri hayatımızda. Söylenene göre oyun konsolu yeni yapılan satışlarla beraber 150 milyonun üzerinde çıktı. Nintendo Switch 2'yi yeni tanıtan şirket, daha konsolu satışa sunmadı. Satışa sunmasıyla beraber şirketten yeni bir rekor açıklaması gelebilir.

EN ÇOK KONSOL SATAN ŞİRKET NINTENDO

Her ne karar açıklanan 150 milyon 86 bin adet satış başarılı olarak görülse de Nintendo'ya göre bu rakamlar son çeyreğin çok da bekledikleri gibi olmadığını gösteriyor. Yine de Nintendo Switch 2'nin tanıtılması ve tüm dünyada satışa sunulması her şeyi değiştirebilir.

Öte yandan Nintendo Switch yakın dönemde çıkmasına rağmen en çok satan konsolları arasında yer alıyor. Çünkü ondan yıllar önce tanıtılan Sony imzalı PlayStation 2 bu kadar zaman geçmesine rağmen 160 milyon adet satıldı. İkinci sırada zaten 154 milyon adet ile Nintendo DS yer alıyor.