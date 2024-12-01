Nintendo Switch 2 ne zaman satışa sunulacak?

Yayınlanma: 01.12.2024 - 00:06

Güncelleme: 01.12.2024 - 00:06

Nintendo'nun merakla beklenen yeni oyun konsolu Nintendo Switch 2 için yeni bir iddia ortaya atıldı. Cihazın yeni sürümü mart ayında karşımıza çıkabilir. Burada sadece konsol tanıtılmayacak aynı zamanda konsol için yeni oyunlar da bir etkinlik kapsamında tanıtılacak.

NINTENDO SWITCH 2 MART AYINDA SATIŞA ÇIKABİLİR

Oyun konusunda geriye dönük uyumlu olması beklenen Nintendo Switch 2'nin geniş bir oyun kütüphanesinin olacağı da tahmin ediliyor.

Sızıntılara göre cihaz 8 inç boyutlarında LCD ekran ve 1080p çözünürlüğe sahip olacak. 12 GB LPDDR5X 7500 MT/s RAM ve bunun yanı sıra 256 GB SSD ile satışa çıkması bekleniyor.